Женщина в Таджикистане воткнула 10 игл в младенца, чтобы вернуть мужа из России

Женщина на юге Таджикистана втыкала иглы в маленького ребенка, чтобы вернуть мужа из России.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД страны.

26-летняя жительница кишлака Сарикишти, расположенного неподалеку от Душанбе, воткнула в тело своего сына 10 металлических иголок, для того чтобы ее 30-летний супруг вернулся из трудовой миграции.

По данным правоохранителей, годовалый Мудассир Каримов получил тяжелые травмы и был госпитализирован. Врачи нашли в теле годовалого мальчика 10 игл. Специалисты уверены, что самостоятельно их он воткнуть не смог бы. Рентген обнаружил иглы в черепе, нижней части носа, в ногах, на шее и в грудной клетке ребенка.

В отношении матери завели уголовное дело.