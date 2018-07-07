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Женщина в Таджикистане воткнула 10 игл в младенца, чтобы вернуть мужа из России

Женщина в Таджикистане воткнула 10 игл в младенца, чтобы вернуть мужа из России

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14:59   7 Июля 2018
Ближнее зарубежье

Женщина в Таджикистане воткнула 10 игл в младенца, чтобы вернуть мужа из России

Женщина в Таджикистане воткнула 10 игл в младенца, чтобы вернуть мужа из России

Женщина на юге Таджикистана втыкала иглы в маленького ребенка, чтобы вернуть мужа из России.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД страны.

26-летняя жительница кишлака Сарикишти, расположенного неподалеку от Душанбе, воткнула в тело своего сына 10 металлических иголок, для того чтобы ее 30-летний супруг вернулся из трудовой миграции.

По данным правоохранителей, годовалый Мудассир Каримов получил тяжелые травмы и был госпитализирован. Врачи нашли в теле годовалого мальчика 10 игл. Специалисты уверены, что самостоятельно их он воткнуть не смог бы. Рентген обнаружил иглы в черепе, нижней части носа, в ногах, на шее и в грудной клетке ребенка.

В отношении матери завели уголовное дело.

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Автор: Алла Ларионова
#ребенок #таджикистан #насилие #общество #муж
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