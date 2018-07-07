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МиГ-21 разбился во время показательного полета на румынской базе ВВС‍

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14:01   7 Июля 2018
Весь мир

Помпео не встретился с Ким Чен Ыном в ходе визита в КНДР — СМИ

Помпео не встретился с Ким Чен Ыном в ходе визита в КНДР — СМИ

Американский государственный секретарь Майкл Помпео завершил свой визит в Пхеньян, в ходе которого у него так и не состоялась встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Об этом пишет агентство Kyodo. Визит длился в течение двух дней. За время пребывания в Северной Корее ему удалось провести два раунда переговоров с заведующим отделом единого фронта Трудовой партии Кореи Ким Ен Чхолем.

Помпео отметил, что считает проведенные встречи результативными и подчеркнул, что видит прогресс по ряду вопросов.

Ранее пресс-секретарь Госдепа Хезер Науэрт рассказала СМИ, что на переговорах в Пхеньяне стороны обговорили важность достижения трех целей: полной денуклеаризации, создания гарантий сохранения режима КНДР и репатриации останков американских военных, погибших в ходе Корейской войны.

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Автор: Ольга Шпакова
#сша #кндр #политика #пхеньян #весь мир #помпео
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