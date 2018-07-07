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13:51   7 Июля 2018
Россия

Инфантино назвал Казань одним из самых красивых городов мира

Инфантино назвал Казань одним из самых красивых городов мира

В субботу президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино посетил совещание мэрии Казани, пишет пресс-служба администрации города.

Инфантино отметил, что Казань для него стала одним из самых красивых городов в мире. Он заявил, что гордится проделанной работой российской стороны перед чемпионатом мира по футболу.

Казань в течение многих лет «отмечается особым опытом», так как в этом городе сосредоточено множество религий. Особенно Инфантино подчеркнул культуру отношений между представителями разных религиозных течений. Город в этом плане является хорошим примером для всего мира, считает президент ФИФА.

Инфантино назвал Казань одним из самых красивых городов мира

Инфантино уверен, что Казань и вся Россия используют «возможности, полученные от чемпионата». 

Четыре матча в рамках ЧМ-2018 прошли в Казани. На поле встретились сборные Франции, Австралии, Испании, Ирана, Колумбии, Польши, Германии и Южной Кореи.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #чм-2018 #фифа #казань #общество #весь мир #чм #инфантино #чм2018
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