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МиГ-21 разбился во время показательного полета на румынской базе ВВС‍

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Мосгоризбирком отказал Гудкову в регистрации в качестве кандидата в мэры Москвы

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 Пассажирка «Уральских авиалиний» родила мальчика во время полета

Пассажирка «Уральских авиалиний» родила мальчика во время полета
Женщина в Таджикистане воткнула 10 игл в младенца, чтобы вернуть мужа из России

Женщина в Таджикистане воткнула 10 игл в младенца, чтобы вернуть мужа из России

 СМИ: Вашингтон поставил Киеву Javelin с истекшим сроком эксплуатации

СМИ: Вашингтон поставил Киеву Javelin с истекшим сроком эксплуатации
МиГ-21 разбился во время показательного полета на румынской базе ВВС‍

МиГ-21 разбился во время показательного полета на румынской базе ВВС‍

 Эмир Катара может встретиться с Путиным во время визита в Россию на ЧМ

Эмир Катара может встретиться с Путиным во время визита в Россию на ЧМ
13:40   7 Июля 2018
Весь мир

Три человека погибли в столкновениях с полицией в Индии

Три человека погибли в столкновениях с полицией в Индии

Три человека, включая 16-летнюю девочку, стали жертвами столкновений с полицией в штате Джамму и Кашмир на севере Индии.

Об этом в субботу сообщает телеканал NDTV. По информации СМИ, силовики открыли стрельбу после того, как армейский патруль начали закидывать камнями в окрестностях деревни Редвани в округе Кулгам. Помимо девочки-подростка, скончались еще два молодых человека в возрасте 20 и 22 лет. Все трое проживали в округе Кулгам.

Согласно данным телеканаал, ранее индийские власти приостановили действие услуг интернета в округах Кулгам и Анантнаг, чтобы помешать организации антиправительственных митингов.

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Автор: Алла Ларионова
#полиция #индия #весь мир #протесты
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