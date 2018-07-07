Три человека погибли в столкновениях с полицией в Индии

Три человека, включая 16-летнюю девочку, стали жертвами столкновений с полицией в штате Джамму и Кашмир на севере Индии.

Об этом в субботу сообщает телеканал NDTV. По информации СМИ, силовики открыли стрельбу после того, как армейский патруль начали закидывать камнями в окрестностях деревни Редвани в округе Кулгам. Помимо девочки-подростка, скончались еще два молодых человека в возрасте 20 и 22 лет. Все трое проживали в округе Кулгам.

Согласно данным телеканаал, ранее индийские власти приостановили действие услуг интернета в округах Кулгам и Анантнаг, чтобы помешать организации антиправительственных митингов.