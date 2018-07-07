Франция довольна уровнем безопасности на ЧМ-2018

Представители Франции, футбольная команда которой участвует в ЧМ-2018, довольны уровнем безопасности в России, сообщил советник-посланник посольства Франции в России Поль-Бертран Баретс.

В пресс-центре в Нижнем Новгороде он рассказал журналистам, что Франция много работала с Россией в сфере безопасности и довольна организацией на ЧМ.

Советник отметил, что Россия отлично справилась с организацией футбольного турнира, в стране поддерживаются и уважаются все футбольные ценности. Баретс особо подчеркнул, что заметил в России толерантное отношение к представителям всех стран-участниц чемпионата.

Он также сказал, что рад хорошей погоде в России.

Накануне сообщалось, что французский президент Эмманюэль Макрон посетит Россию, чтобы побывать на полуфинальном матче чемпионата мира с участием команды Франции. Игра состоится 10 июля в Санкт-Петербурге.