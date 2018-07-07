Корветы «Бойкий» и «Стойкий» вернулись из похода в Северную Атлантику

Торжественная церемония встречи прошла в порту города Балтийск, Калининградская область. Об этом сообщил представитель Балтийского флота Роман Мартов.

Корабли не заходили в порт и взяли курс на Петербург. Корабли примут участие в Главном военно-морском параде, приуроченном ко дню ВМФ России.

Глава Балтийского флота Александр Носатов лично приветствовал экипаж «Стойкого», поздравив моряков с успешным выполнением задач. Оба судна в общей сложности прошли более трех тысяч морских миль. Провели несколько десятков корабельных учений. Вели поиски условной подводной лодки в разных районах Атлантики. Вертолеты Ка-27, которые находились на борту корветов, провели более десяти летных смен, выполняя воздушную разведку.

На судах присутствовали подразделения морской пехоты, охранявшие корабли во время стоянки на незащищенном рейде. Главной задача корветов были обеспечение присутствия РФ в регионе и демонстрация Андреевского флага.