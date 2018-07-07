Мы в соц.сетях:
Мосгоризбирком отказал Гудкову в регистрации в качестве кандидата в мэры Москвы

Мосгоризбирком отказал Гудкову в регистрации в качестве кандидата в мэры Москвы

 Пассажирка «Уральских авиалиний» родила мальчика во время полета

Пассажирка «Уральских авиалиний» родила мальчика во время полета
Женщина в Таджикистане воткнула 10 игл в младенца, чтобы вернуть мужа из России

Женщина в Таджикистане воткнула 10 игл в младенца, чтобы вернуть мужа из России

 СМИ: Вашингтон поставил Киеву Javelin с истекшим сроком эксплуатации

СМИ: Вашингтон поставил Киеву Javelin с истекшим сроком эксплуатации
МиГ-21 разбился во время показательного полета на румынской базе ВВС‍

МиГ-21 разбился во время показательного полета на румынской базе ВВС‍

 Эмир Катара может встретиться с Путиным во время визита в Россию на ЧМ

Эмир Катара может встретиться с Путиным во время визита в Россию на ЧМ
Мосгоризбирком отказал Гудкову в регистрации в качестве кандидата в мэры Москвы

Мосгоризбирком отказал Гудкову в регистрации в качестве кандидата в мэры Москвы

 Пассажирка «Уральских авиалиний» родила мальчика во время полета

Пассажирка «Уральских авиалиний» родила мальчика во время полета
Женщина в Таджикистане воткнула 10 игл в младенца, чтобы вернуть мужа из России

Женщина в Таджикистане воткнула 10 игл в младенца, чтобы вернуть мужа из России

 СМИ: Вашингтон поставил Киеву Javelin с истекшим сроком эксплуатации

СМИ: Вашингтон поставил Киеву Javelin с истекшим сроком эксплуатации
МиГ-21 разбился во время показательного полета на румынской базе ВВС‍

МиГ-21 разбился во время показательного полета на румынской базе ВВС‍

 Эмир Катара может встретиться с Путиным во время визита в Россию на ЧМ

Эмир Катара может встретиться с Путиным во время визита в Россию на ЧМ
12:42   7 Июля 2018
Весь мир

Медведев возглавит делегацию РФ на церемонии инаугурации Эрдогана

Медведев возглавит делегацию РФ на церемонии инаугурации Эрдогана

Председатель российского правительства Дмитрий Медведев возглавит делегацию РФ на церемонии инаугурации турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

Об этом проинформировали в пресс-службе кабинета министров. 

Президентские и парламентские выборы состоялись в Турции 24 июня. Эрдоган победил, набрав 52,59% голосов. Церемония инаугурации запланирована на 9 июля. Она пройдет в Анкаре. Это означает, что Турция окончательно перейдет с парламентской на президентскую систему правления. Переход согласовали на референдуме прошлой весной.

Накануне сообщалось, что глава ЛДПР Владимир Жириновский прилетит в Анкару, чтобы поучаствовать в церемонии инаугурации президента Турции.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Шпакова
#медведев #турция #эрдоган #политика #весь мир
Самое читаемое
Сильный ливень затопил Сочи накануне матча Россия-Хорватия

Сильный ливень затопил Сочи накануне матча Россия-Хорватия

 «Нафтогаз» снова потребовал денег у «Газпрома»

«Нафтогаз» снова потребовал денег у «Газпрома»

 Росавтодор: Интенсивность движения по Крымскому мосту возросла

Росавтодор: Интенсивность движения по Крымскому мосту возросла

 ОБСЕ призвала Киев пересмотреть законопроект о блокировке сайтов

ОБСЕ призвала Киев пересмотреть законопроект о блокировке сайтов