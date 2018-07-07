Медведев возглавит делегацию РФ на церемонии инаугурации Эрдогана

Председатель российского правительства Дмитрий Медведев возглавит делегацию РФ на церемонии инаугурации турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

Об этом проинформировали в пресс-службе кабинета министров.

Президентские и парламентские выборы состоялись в Турции 24 июня. Эрдоган победил, набрав 52,59% голосов. Церемония инаугурации запланирована на 9 июля. Она пройдет в Анкаре. Это означает, что Турция окончательно перейдет с парламентской на президентскую систему правления. Переход согласовали на референдуме прошлой весной.

Накануне сообщалось, что глава ЛДПР Владимир Жириновский прилетит в Анкару, чтобы поучаствовать в церемонии инаугурации президента Турции.