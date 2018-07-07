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Мосгоризбирком отказал Гудкову в регистрации в качестве кандидата в мэры Москвы

 Пассажирка «Уральских авиалиний» родила мальчика во время полета

Пассажирка «Уральских авиалиний» родила мальчика во время полета
Женщина в Таджикистане воткнула 10 игл в младенца, чтобы вернуть мужа из России

Женщина в Таджикистане воткнула 10 игл в младенца, чтобы вернуть мужа из России

 СМИ: Вашингтон поставил Киеву Javelin с истекшим сроком эксплуатации

СМИ: Вашингтон поставил Киеву Javelin с истекшим сроком эксплуатации
МиГ-21 разбился во время показательного полета на румынской базе ВВС‍

МиГ-21 разбился во время показательного полета на румынской базе ВВС‍

 Эмир Катара может встретиться с Путиным во время визита в Россию на ЧМ

Эмир Катара может встретиться с Путиным во время визита в Россию на ЧМ
12:54   7 Июля 2018
Весь мир

Меркель: НАТО нужны разумные отношения с Москвой

Меркель: НАТО нужны разумные отношения с Москвой

Страны-члены НАТО хотели бы разумных отношений с Россией, поэтому переговоры между блоком и РФ всегда будут иметь место.

Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, которая на следующей неделе примет участие в саммите Североатлантического альянса в Брюсселе. Кроме того, политик отметил, что и НАТО необходимо демонстрировать «решимость защищать себя».

Меркель добавила, что государства-члены по-прежнему нуждаются в альянсе и в XXI веке в качестве гаранта безопасности, в том числе как трансатлантического альянса. Видеообращение канцлера было размещено в субботу на сайте правительства Германии.

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Автор: Алла Ларионова
#россия #меркель #нато #германия #политика
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