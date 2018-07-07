Меркель: НАТО нужны разумные отношения с Москвой

Страны-члены НАТО хотели бы разумных отношений с Россией, поэтому переговоры между блоком и РФ всегда будут иметь место.

Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, которая на следующей неделе примет участие в саммите Североатлантического альянса в Брюсселе. Кроме того, политик отметил, что и НАТО необходимо демонстрировать «решимость защищать себя».

Меркель добавила, что государства-члены по-прежнему нуждаются в альянсе и в XXI веке в качестве гаранта безопасности, в том числе как трансатлантического альянса. Видеообращение канцлера было размещено в субботу на сайте правительства Германии.