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МиГ-21 разбился во время показательного полета на румынской базе ВВС‍

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Эмир Катара может встретиться с Путиным во время визита в Россию на ЧМ
12:24   7 Июля 2018
Россия

Московского омбудсмена выписали из больницы после аварии

Московского омбудсмена выписали из больницы после аварии

Уполномоченного по правам человека Москвы Татьяну Потяеву выписали из НИИ имени Склифосовского.

Об этом сообщили в медицинском учреждении, пишет РИА Новости.

Омбудсмен попала в дорожно-транспортное происшествие в Москве 27 июня на пересечении улиц Гиляровского и Трифоновской. В результате столкновения иномарок Audi и Lexus женщина повредила позвоночник. Ее госпитализировали в отделение нейрохирургии. Медики оценивали ее состояние как средней тяжести.

 

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Автор: Ольга Шпакова
#москва #авария #омбудсмен #татьяна потяева
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