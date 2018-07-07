Московского омбудсмена выписали из больницы после аварии

Уполномоченного по правам человека Москвы Татьяну Потяеву выписали из НИИ имени Склифосовского.

Об этом сообщили в медицинском учреждении, пишет РИА Новости.

Омбудсмен попала в дорожно-транспортное происшествие в Москве 27 июня на пересечении улиц Гиляровского и Трифоновской. В результате столкновения иномарок Audi и Lexus женщина повредила позвоночник. Ее госпитализировали в отделение нейрохирургии. Медики оценивали ее состояние как средней тяжести.