Российский лидер Владимир Путин поздравил жителей Новокузнецка с 400-летием города.

Телеграмма с поздравительным обращением обнародована на сайте Кремля.

В тексте говорится, что новокузнечане должны гордиться многими поколениями земляков, которые развивали Кузбасс, строили предприятия и инфраструктуру в этом регионе. Президент также отметил, что эти люди своим самоотверженным трудом укрепляли экономику государства.

В завершении глава Российской Федерации пожелал жителям города успехов во всем.

Ранее Путин поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с Днем независимости.