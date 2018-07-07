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Пассажирка «Уральских авиалиний» родила мальчика во время полета
Женщина в Таджикистане воткнула 10 игл в младенца, чтобы вернуть мужа из России

Женщина в Таджикистане воткнула 10 игл в младенца, чтобы вернуть мужа из России

 СМИ: Вашингтон поставил Киеву Javelin с истекшим сроком эксплуатации

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МиГ-21 разбился во время показательного полета на румынской базе ВВС‍

МиГ-21 разбился во время показательного полета на румынской базе ВВС‍

 Эмир Катара может встретиться с Путиным во время визита в Россию на ЧМ

Эмир Катара может встретиться с Путиным во время визита в Россию на ЧМ
11:48   7 Июля 2018
Россия

Путин поздравил жителей Новокузнецка с 400-летием города

Путин поздравил жителей Новокузнецка с 400-летием города

Российский лидер Владимир Путин поздравил жителей Новокузнецка с 400-летием города.

Телеграмма с поздравительным обращением обнародована на сайте Кремля.

В тексте говорится, что новокузнечане должны гордиться многими поколениями земляков, которые развивали Кузбасс, строили предприятия и инфраструктуру в этом регионе. Президент также отметил, что эти люди своим самоотверженным трудом укрепляли экономику государства.

В завершении глава Российской Федерации пожелал жителям города успехов во всем.

Ранее Путин поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с Днем независимости.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #путин #политика #кузбасс #юбилей #новокузнецк
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