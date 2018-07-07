Канада предложила Британии помочь с расследованием инцидента в Эймсбери

Канадские власти сообщили о готовности помочь Великобритании в расследовании инцидента в Эймсбери.

Заявление размещено на сайте МИД Канады. Как отметили в ведомстве, они ожидают результатов расследования британских правоохранителей и готовы оказать любое содействие сейчас или в будущем.

В сообщении канадского министерства отмечается, что происшествие является напоминанием о том, почему международное сообщество должно отстаивать обязательство по запрещению использования "этого опасного оружия".

Ранее британское министерство здравоохранения допустило, что двое пострадавших в Эймсбери могли отравиться веществом, от которого пострадали экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.