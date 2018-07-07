Мы в соц.сетях:
Минздрав: В Ингушетии отмечена наибольшая продолжительность жизни

Минздрав: В Ингушетии отмечена наибольшая продолжительность жизни

 «Адмирал Макаров» прибыл в Кронштадт для участия в параде

«Адмирал Макаров» прибыл в Кронштадт для участия в параде
СМИ: Вашингтон поставил Киеву Javelin с истекшим сроком эксплуатации

СМИ: Вашингтон поставил Киеву Javelin с истекшим сроком эксплуатации

 Госстат Украины отметил подорожание продуктов на Украине

Госстат Украины отметил подорожание продуктов на Украине
СМИ: Мощный взрыв произошел в Могадишо

СМИ: Мощный взрыв произошел в Могадишо

 Канада предложила Британии помочь с расследованием инцидента в Эймсбери

Канада предложила Британии помочь с расследованием инцидента в Эймсбери
Минздрав: В Ингушетии отмечена наибольшая продолжительность жизни

Минздрав: В Ингушетии отмечена наибольшая продолжительность жизни

 «Адмирал Макаров» прибыл в Кронштадт для участия в параде

«Адмирал Макаров» прибыл в Кронштадт для участия в параде
СМИ: Вашингтон поставил Киеву Javelin с истекшим сроком эксплуатации

СМИ: Вашингтон поставил Киеву Javelin с истекшим сроком эксплуатации

 Госстат Украины отметил подорожание продуктов на Украине

Госстат Украины отметил подорожание продуктов на Украине
СМИ: Мощный взрыв произошел в Могадишо

СМИ: Мощный взрыв произошел в Могадишо

 Канада предложила Британии помочь с расследованием инцидента в Эймсбери

Канада предложила Британии помочь с расследованием инцидента в Эймсбери
11:21   7 Июля 2018
Весь мир

Канада предложила Британии помочь с расследованием инцидента в Эймсбери

Канада предложила Британии помочь с расследованием инцидента в Эймсбери

Канадские власти сообщили о готовности помочь Великобритании в расследовании инцидента в Эймсбери.

Заявление размещено на сайте МИД Канады. Как отметили в ведомстве, они ожидают результатов расследования британских правоохранителей и готовы оказать любое содействие сейчас или в будущем.

В сообщении канадского министерства отмечается, что происшествие является напоминанием о том, почему международное сообщество должно отстаивать обязательство по запрещению использования "этого опасного оружия".

Ранее британское министерство здравоохранения допустило, что двое пострадавших в Эймсбери могли отравиться веществом, от которого пострадали экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Шпакова
#британия #политика #канада #дело скрипаля #эймсбери
Самое читаемое
Сильный ливень затопил Сочи накануне матча Россия-Хорватия

Сильный ливень затопил Сочи накануне матча Россия-Хорватия

 Украинские военные погибли на полигоне из-за разрыва миномета

Украинские военные погибли на полигоне из-за разрыва миномета

 «Нафтогаз» снова потребовал денег у «Газпрома»

«Нафтогаз» снова потребовал денег у «Газпрома»

 Почему крымчане не любят туристов

Почему крымчане не любят туристов