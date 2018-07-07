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СМИ: Вашингтон поставил Киеву Javelin с истекшим сроком эксплуатации

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 Госстат Украины отметил подорожание продуктов на Украине

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11:16   7 Июля 2018
Весь мир

Лидер Финляндии надеется, что встреча Путина и Трампа снизит напряженность в мире

Лидер Финляндии надеется, что встреча Путина и Трампа снизит напряженность в мире

Такое мнение президент Финляндии Саули Ниинисте выразил в интервью газете Ilta Sanomat.

Встреча главы РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа пройдет 16 июля в Хельсинки.

Финляндский лидер надеется, что напряженность в отношениях между странами и на мировой арене спадет. Политик уверен, что Москве и Вашингтону нужно наладить двусторонние отношения. При этом нельзя решать европейские вопросы без представителей самой Европы. Такой риск есть, поскольку Евросоюз перестал являться единым и сильным игроком на международной площадке, считает президент Финляндии.

Ниинисте ранее сообщал о планах обсудить с Путиным и Трампом ситуацию в Прибалтике и Арктике. Политик надеется затронуть вопросы о разоружении.

Лидер Финляндии надеется, что встреча Путина и Трампа снизит напряженность в мире

На встрече глав России и США планируется обсуждение «ряда непростых вопросов», сообщал ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В том числе, планируется поговорить о Сирии.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #сша #путин #финляндия #политика #трамп #ниинисте #весь мир
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