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 «Адмирал Макаров» прибыл в Кронштадт для участия в параде

«Адмирал Макаров» прибыл в Кронштадт для участия в параде
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10:53   7 Июля 2018
Россия

«Адмирал Макаров» прибыл в Кронштадт для участия в параде

«Адмирал Макаров» прибыл в Кронштадт для участия в параде

Фрегат "Адмирал Макаров" и корвет "Сообразительный" прибыли в Кронштадт для участия в параде в честь Дня ВМФ 29 июля.

Об этом проинформировал представитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ по ВМФ капитан первого ранга Игорь Дыгало.

Корабли вышли из Балтийска и утром в субботу прибыли в Кронштадт для участия в Главном военно-морском параде. Мероприятие состоится в Петербурге и Кронштадте.

Дыгало также сообщил, что два больших десантных корабля Балтийского флота "Иван Грен" и "Королёв" тоже прибудут в Кронштадт 7 июля.

На следующей неделе корабли начнут тренировки в районах Финского залива.

 

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Автор: Ольга Шпакова
#день вмф #кронштадт #адмирал макаров
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