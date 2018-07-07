«Адмирал Макаров» прибыл в Кронштадт для участия в параде

Фрегат "Адмирал Макаров" и корвет "Сообразительный" прибыли в Кронштадт для участия в параде в честь Дня ВМФ 29 июля.

Об этом проинформировал представитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ по ВМФ капитан первого ранга Игорь Дыгало.

Корабли вышли из Балтийска и утром в субботу прибыли в Кронштадт для участия в Главном военно-морском параде. Мероприятие состоится в Петербурге и Кронштадте.

Дыгало также сообщил, что два больших десантных корабля Балтийского флота "Иван Грен" и "Королёв" тоже прибудут в Кронштадт 7 июля.

На следующей неделе корабли начнут тренировки в районах Финского залива.