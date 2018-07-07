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10:38   7 Июля 2018
Весь мир

Тренер попросил прощения у родственников детей, застрявших в пещере в Таиланде

Тренер попросил прощения у родственников детей, застрявших в пещере в Таиланде

Двенадцать школьников-футболистов и их 25-летний тренер, запертые наводнением в огромной пещере в Таиланде, передали на поверхность письмо родным.

Команда боевых пловцов ВМС Таиланда, работающих в пещере, разместила в Twitter фото письма, которое дети передали на поверхность. Родители и родственники детей уже две недели живут в палаточном лагере у входа в пещеру.

В письме дети передают родителям, что они здоровы и просят их не волноваться. Тренер тоже обратился к родителям своих подопечных и попросил у них прощения за случившееся.

Дети и их тренер совершали велосипедную прогулку к пещере Тхам Луанг в горном национальном парке Дой Нанг Нон на севере Таиланда 23 июня. Ранее они бывали в пещере в сухой сезон. Однако начался сильный ливень и затопил пещерный лабиринт, отрезав группу от выхода.

Поисковая операция продолжается до сих пор. Детей нашли в одном из залом пещеры, но выбраться они не могут из-за воды, заполонившей все выходы.

Из пещеры откачивают воду и закачивают в нее кислород для поддержания нормальной атмосферы. В один из ближайших дней начнется операция по эвакуации детей на поверхность.

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Автор: Ольга Шпакова
#дети #происшествия #весь мир #таиланд #пещера
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