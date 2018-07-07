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10:22   7 Июля 2018
Ближнее зарубежье

СМИ: Вашингтон поставил Киеву Javelin с истекшим сроком эксплуатации

СМИ: Вашингтон поставил Киеву Javelin с истекшим сроком эксплуатации

Противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin могу нести угрозу для жизни украинских военнослужащих. Об этом сообщили СМИ Украины со ссылкой на исследование главы оборонного конструкторского бюро «Луч» Олега Коростелева.

Несколько комплексов не сработали во время показательных стрельб. Причина сбоя кроется в отказе маршевых двигателей отдельных частей установки. Специалисты выяснили, что заводской срок использования истек, но американские партнеры Киева продлили эксплуатацию перед отправкой на Украину.

Коростелев советовал не брать данные Javelin на вооружение ВСУ, пока эксперты полностью не проверят двигатели. Это поможет избежать жертв среди личного состава.

В Совете нацбезопасности Украины заявили, что публикация является фейком, который якобы распространяют российские спецслужбы.

СМИ: Вашингтон поставил Киеву Javelin с истекшим сроком эксплуатации

ПТРК Javelin прибыли в Киев в конце апреля этого года. Позднее глава государства Петр Порошенко заявил о первых испытаниях комплексов и не исключил, что военные применят их в Донбассе. Россия и даже США призвали украинского лидера не использовать данную технику в конфликте на юго-востоке страны.

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Автор: Павел Никифоров
#сша #порошенко #украина #политика #весь мир #птрк javelin
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