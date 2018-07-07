Мэй уволит Джонсона, если он помешает выходу Лондона из Евросоюза

Вместе с главой МИД Борисом Джонсоном британский премьер Тереза Мэй отправит в отставку и других министров, пишет газета The Times.

Министры Великобритании согласовали коллективную позицию страны по «Брексит». По итогам споров Мэй сообщила, что Лондон предложит Евросоюзу создать зону свободной торговли и перечислить товары и сельхозпродукцию, которые не попадет под общие ограничения.

Такой план не устроил приверженцев более «жесткого» выхода страны из ЕС. При реализации данной схемы зависимость Великобритании от Европы сохранится. Появятся и преимущества для больших корпораций, что нанесет вред местным производителям.

«Я позволила коллегам выразить личную позицию во время разработки Brexit. Теперь нужно нести коллективную ответственность», — сообщил Мэй изданию.

Существует «мягкое таможенное соглашение», обновленная версия плана, который Джонсон раньше назвал «безумным». Официально программу Великобритании опубликуют на следующей неделе.