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 Госстат Украины отметил подорожание продуктов на Украине

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9:18   7 Июля 2018
Весь мир

Мэй уволит Джонсона, если он помешает выходу Лондона из Евросоюза

Мэй уволит Джонсона, если он помешает выходу Лондона из Евросоюза

Вместе с главой МИД Борисом Джонсоном британский премьер Тереза Мэй отправит в отставку и других министров, пишет газета The Times.

Министры Великобритании согласовали коллективную позицию страны по «Брексит». По итогам споров Мэй сообщила, что Лондон предложит Евросоюзу создать зону свободной торговли и перечислить товары и сельхозпродукцию, которые не попадет под общие ограничения.

Такой план не устроил приверженцев более «жесткого» выхода страны из ЕС. При реализации данной схемы зависимость Великобритании от Европы сохранится. Появятся и преимущества для больших корпораций, что нанесет вред местным производителям.

«Я позволила коллегам выразить личную позицию во время разработки Brexit. Теперь нужно нести коллективную ответственность», — сообщил Мэй изданию.

Существует «мягкое таможенное соглашение», обновленная версия плана, который Джонсон раньше назвал «безумным». Официально программу Великобритании опубликуют на следующей неделе.

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Автор: Павел Никифоров
#великобритания #политика #брексит #тереза мэй #весь мир #борис джонсон
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