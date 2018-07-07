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 «Адмирал Макаров» прибыл в Кронштадт для участия в параде

«Адмирал Макаров» прибыл в Кронштадт для участия в параде
СМИ: Вашингтон поставил Киеву Javelin с истекшим сроком эксплуатации

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 Госстат Украины отметил подорожание продуктов на Украине

Госстат Украины отметил подорожание продуктов на Украине
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8:48   7 Июля 2018
Весь мир

США и КНДР создадут рабочие группы по денуклеаризации

США и КНДР создадут рабочие группы по денуклеаризации

Об этом стало известно во время визита госсекретаря США Майка Помпео в Северную Корею, пишет агенство «Ренхап».

По словам политика, рабочие группы станут регулировать конкретные шаги по денуклеаризации Корейского полуострова. Также стороны обсуждали вопрос о репатриации останков граждан США, которые погибли в Корейской войне 1950-1953 годов. Помпео позже покинул переговорный зал, чтобы обсудить ход беседы с американским лидером Дональдом Трампом. 

Госсекретарь прибыл в Пхеньян в пятницу, где продолжает консультации с северокорейской администрацией. На повестке дня — реализация соглашений, которых достиг Трамп с лидером КНДР Ким Чен Ыном. В частности, политики решили совместно работать над денуклеаризацией региона. После этого глава Белого дома сообщил, что угроза ядерной войны с Пхеньяном миновала.

Детального плана по ядерному разоружению в договоре нет. Помпео теперь добивается детальной разработки.

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Автор: Павел Никифоров
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