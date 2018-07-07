США и КНДР создадут рабочие группы по денуклеаризации

Об этом стало известно во время визита госсекретаря США Майка Помпео в Северную Корею, пишет агенство «Ренхап».

По словам политика, рабочие группы станут регулировать конкретные шаги по денуклеаризации Корейского полуострова. Также стороны обсуждали вопрос о репатриации останков граждан США, которые погибли в Корейской войне 1950-1953 годов. Помпео позже покинул переговорный зал, чтобы обсудить ход беседы с американским лидером Дональдом Трампом.

Госсекретарь прибыл в Пхеньян в пятницу, где продолжает консультации с северокорейской администрацией. На повестке дня — реализация соглашений, которых достиг Трамп с лидером КНДР Ким Чен Ыном. В частности, политики решили совместно работать над денуклеаризацией региона. После этого глава Белого дома сообщил, что угроза ядерной войны с Пхеньяном миновала.

Детального плана по ядерному разоружению в договоре нет. Помпео теперь добивается детальной разработки.