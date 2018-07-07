СМИ: Советники главы США боятся уступок, на которые Трамп может пойти в беседе с Путиным

Бывший советник президента США Дональда Трампа Герберт Макмастер заявил, что глава государства намерен подружиться с российским лидером Владимиром Путиным. Как именно, советник не знает.

Встреча политиков пройдет в понедельник, 16 июля, в Хельсинки. Саммит взволновал НАТО. Альянс боится подписания соглашений между странами.

Как пишет газета Washington Post, Трамп в беседе с Путиным может пойти на уступки по Украине и Крыму. Со ссылкой на «официальные лица» издание отмечает, что советники главы Белого дома испугались его «воинственного подхода» по внешней политике.

В США ходит слух, что Трамп в беседах с главами государств опирается на «инстинкты», рассчитывая на личные отношения с лидерами. Также в Вашингтоне не приветствовали неоднократные приглашения президента США Путину посетить Белый дом. Американский лидер избегает критики в адрес российского коллеги, хотя США и ввели санкции против России.

Новую волну обсуждений в СМИ вызвало предположение главы Белого дома о том, что возможно получится найти решения по Сирии и Украине в сотрудничестве с Россией. В Штатах опасаются, что Путин «воспользовался неопытностью» Трампа.