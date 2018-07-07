Госстат Украины отметил подорожание продуктов на Украине

За пять месяцев 2018 года на Украине ощутимо подорожали продукты питания. Особенно фрукты и овощи. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что с января по май цены на продукты питания и безалкогольные напитки в среднем выросли на 4,6%. При этом стоимость фруктов поднялась на 15,7%, овощей — на 20,9%

Рыба и рыбопродукты, мясо и мясопродукты, хлеб, макароны, молочные продукты, безалкогольные напитки подорожали на 2,5-7%. При этом по некоторым позициям Госстат отметил падение цен. Так на 12,2% снизились цены на яйца, сахар и сало. Особенно ощутимо подешевела гречневая крупа — на 20,8%.