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Госстат Украины отметил подорожание продуктов на Украине

Госстат Украины отметил подорожание продуктов на Украине

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2:13   7 Июля 2018
Ближнее зарубежье

Госстат Украины отметил подорожание продуктов на Украине

Госстат Украины отметил подорожание продуктов на Украине

За пять месяцев 2018 года на Украине ощутимо подорожали продукты питания. Особенно фрукты и овощи. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что с января по май цены на продукты питания и безалкогольные напитки в среднем выросли на 4,6%. При этом стоимость фруктов поднялась на 15,7%, овощей — на 20,9%

Рыба и рыбопродукты, мясо и мясопродукты, хлеб, макароны, молочные продукты, безалкогольные напитки подорожали на 2,5-7%. При этом по некоторым позициям Госстат отметил падение цен. Так на 12,2% снизились цены на яйца, сахар и сало. Особенно ощутимо подешевела гречневая крупа — на 20,8%.

 

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Автор: Вячеслав Каширин
#украина #экономика #продукты #ближнее зарубежье #госстат
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