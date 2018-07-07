Федеральный Сабантуй пройдет в Чебоксарах в субботу

В столице Республики Чувашия пройдет федеральный Сабантуй. Почетным гостем праздника станет президент Татарстана Рустам Минниханов, сообщается на сайте Чебоксар.

Сабантуй — «праздник плуга» — символизирует окончание весенних полевых работ. В праздники соединены обычаи народов, их песни, пляски, обряды. Цель мероприятия — объединение разных народов и культур российского Поволжья.

Почетными гостями Сабантуя станут главы Чувашии и Татарстана Михаил Игнатьев и Рустам Минниханов, а также другие официальные лица поволжских регионов. Праздник пройдет на Красной площади чувашской столицы и возле монумента Матери-покровительницы. В мероприятии примут участие более тысячи артистов.

Для гостей и участников подготовлена насыщенная культурная программа. Их ждут красочные театрализованные прологи Чувашии и Татарстана, концертные программы солистов и творческих коллективов. Главным украшением праздника станет национальная борьба «корэш». Желающие смогут приобрести национальную сувенирную продукцию, изделия художественных промыслов народов Поволжья, отведать татарский чак-чак.