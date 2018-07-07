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Федеральный Сабантуй пройдет в Чебоксарах в субботу

Федеральный Сабантуй пройдет в Чебоксарах в субботу

 Сборная России опубликовала обращение к болельщиками

Сборная России опубликовала обращение к болельщиками
Госстат Украины отметил подорожание продуктов на Украине

Госстат Украины отметил подорожание продуктов на Украине

 ОБСЕ призвала Киев пересмотреть законопроект о блокировке сайтов

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Число погибших из-за жары в Канаде возросло до 54

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1:46   7 Июля 2018
Россия

Федеральный Сабантуй пройдет в Чебоксарах в субботу

Федеральный Сабантуй пройдет в Чебоксарах в субботу

В столице Республики Чувашия пройдет федеральный Сабантуй. Почетным гостем праздника станет президент Татарстана Рустам Минниханов, сообщается на сайте Чебоксар.

Сабантуй — «праздник плуга» — символизирует окончание весенних полевых работ. В праздники соединены обычаи народов, их песни, пляски, обряды. Цель мероприятия — объединение разных народов и культур российского Поволжья.

Федеральный Сабантуй пройдет в Чебоксарах в субботу

Почетными гостями Сабантуя станут главы Чувашии и Татарстана Михаил Игнатьев и Рустам Минниханов, а также другие официальные лица поволжских регионов. Праздник пройдет на Красной площади чувашской столицы и возле монумента Матери-покровительницы. В мероприятии примут участие более тысячи артистов.

Федеральный Сабантуй пройдет в Чебоксарах в субботу

Для гостей и участников подготовлена насыщенная культурная программа. Их ждут красочные театрализованные прологи Чувашии и Татарстана, концертные программы солистов и творческих коллективов. Главным украшением праздника станет национальная борьба «корэш». Желающие смогут приобрести национальную сувенирную продукцию, изделия художественных промыслов народов Поволжья, отведать татарский чак-чак.

Федеральный Сабантуй пройдет в Чебоксарах в субботу

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #общество #чебоксары #сабантуй
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