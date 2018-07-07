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Федеральный Сабантуй пройдет в Чебоксарах в субботу

Федеральный Сабантуй пройдет в Чебоксарах в субботу

 Сборная России опубликовала обращение к болельщиками

Сборная России опубликовала обращение к болельщиками
Госстат Украины отметил подорожание продуктов на Украине

Госстат Украины отметил подорожание продуктов на Украине

 ОБСЕ призвала Киев пересмотреть законопроект о блокировке сайтов

ОБСЕ призвала Киев пересмотреть законопроект о блокировке сайтов
Число погибших из-за жары в Канаде возросло до 54

Число погибших из-за жары в Канаде возросло до 54

 Правозащитники возмутились казнью сектантов из «Аум Синрике»*

Правозащитники возмутились казнью сектантов из «Аум Синрике»*
1:23   7 Июля 2018
Россия

Сборная России опубликовала обращение к болельщиками

Сборная России опубликовала обращение к болельщиками

Накануне матча четвертьфинала Чемпионата мира по футболу сборная России опубликовала обращение к болельщикам. Пост размещен в Twitter команды.

Футболисты пообещали сделать для победы на предстоящем 7 июля матче со сборной Хорватии и поблагодарили россиян за поддержку. Спортсмены пообещали отдать для победы «все и даже больше.

В субботу на арене «Фишт» в Сочи пройдет матч ¼ финала Чемпионата мира с командой из Хорватии. В этой встрече выяснится, кто сыграет с победителем пары Англия — Швеция в ½ финала.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #чм-2018 #общество #чм2018
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