Сборная России опубликовала обращение к болельщиками

Накануне матча четвертьфинала Чемпионата мира по футболу сборная России опубликовала обращение к болельщикам. Пост размещен в Twitter команды.

Футболисты пообещали сделать для победы на предстоящем 7 июля матче со сборной Хорватии и поблагодарили россиян за поддержку. Спортсмены пообещали отдать для победы «все и даже больше.

Друзья, мы очень хотим продлить свое пребывание на @FIFAWorldCup и сделаем для этого все возможное! Обещаем выложиться полностью, отдадим ради победы всё и даже больше! Нас вдохновляет ваша поддержка, вы лучшие в мире болельщики! Мы вас очень любим и ценим ❤️#ВместеМыКоманда pic.twitter.com/ObeM84QIQc — Сборная России (@TeamRussia) July 6, 2018

В субботу на арене «Фишт» в Сочи пройдет матч ¼ финала Чемпионата мира с командой из Хорватии. В этой встрече выяснится, кто сыграет с победителем пары Англия — Швеция в ½ финала.