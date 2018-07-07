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Число погибших из-за жары в Канаде возросло до 54

Число погибших из-за жары в Канаде возросло до 54

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1:10   7 Июля 2018
Весь мир

Число погибших из-за жары в Канаде возросло до 54

Число погибших из-за жары в Канаде возросло до 54

Число погибших из-за сильной жары в канадской провинции Квебек стремительно растет. По данным CBC News, медики насчитали уже 54 жертвы.

Канадские СМИ в течение дня давали все новые и новые данные. Сначала говорилось о 16 погибших, затем о 33. По самым последним данным, сильная жара унесла жизни 54 жителей провинции, где температура воздуха достигла 40 градусов.

Агентство отмечает, что большинство погибших — пожилые люди от 65 лет. Минздрав Канады распространил сообщение, где жителям рекомендуется пить больше воды и меньше времени проводить на улице.

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Автор: Вячеслав Каширин
#чп #канада #весь мир #жара
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