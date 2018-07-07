Число погибших из-за жары в Канаде возросло до 54

Число погибших из-за сильной жары в канадской провинции Квебек стремительно растет. По данным CBC News, медики насчитали уже 54 жертвы.

Канадские СМИ в течение дня давали все новые и новые данные. Сначала говорилось о 16 погибших, затем о 33. По самым последним данным, сильная жара унесла жизни 54 жителей провинции, где температура воздуха достигла 40 градусов.

Агентство отмечает, что большинство погибших — пожилые люди от 65 лет. Минздрав Канады распространил сообщение, где жителям рекомендуется пить больше воды и меньше времени проводить на улице.