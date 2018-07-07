Правозащитники возмутились казнью сектантов из «Аум Синрике»*

Смертная казнь в отношении семи членов религиозной организации «Аум Синрике» (запрещена в России) является нарушением прав человека. Об этом говорится в заявлении международной правозащитной организации Amnesty International.

В распространенном организацией заявлении говорится, что правосудие подразумевает как ответственность, так и уважение к правам каждого. Смертная казнь, по мнению правозащитников, никогда не сможет обеспечить этого, поскольку сама по себе является отрицанием прав человека. По словам представителя восточноазиатского отделения организации Amnesty International Хирока Седзи, члены секты заслуживали наказания, но «смертная казнь не может быть ответом».

В пятницу японские власти объявили, что семеро членов секты «Аум Синрике»*, включая ее лидера Тидзуо Мацумото, он же Секо Асахара. Он организовал секту «Аум Синрике»* («Учение истины Аум»*) в 1987 году. Численность последователей Асахары по разным данным достигала от 30 до 50 тысяч человек. Более десяти тысяч из них — россияне.

В 1994 году адепты секты распылили зарин в городе японском городе Мацумото, префектура Нагано. Погибли семь человек. В следующем году они повторили атаку в метро Токио. В этот раз погибли 13 человек. Пострадали 6,3 тысячи. После токийского теракта около 30 руководителей секты были арестованы. Большинство из них осуждены на различные сроки заключения, 13 человек приговорены к смерти.

*Запрещена в России решением суда в апреле 1995 года