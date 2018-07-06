Лондон предложит Брюсселю сохранить зону свободной торговли после Brexit

Британия предложит ЕС сохранить после Brexit режим свободной торговли, заявила премьер Соединенного Королевства Тереза Мэй. При этом британское правительство не сможет изменить режим в будущем,не получив одобрение парламента.

В пятницу британский кабмин провел консультации, на которых правительство намеревалось согласовать стратегию переговоров с Евросоюзом о Brexit по основным направлениям. Заседание проходило закрытом режиме, даже близком к секретному, поскольку у участников перед началом забрали мобильные телефоны.

Как сообщает РИА Новости, располагающее заявлением Мэй, после долгой дискуссии правительство решило предложить ЕС создать зону свободной торговли, предусматривающую общий реестр для промышленной и сельскохозяйственной продукции.

Данное предложение будет означать фактическое поражение идеологов «жесткого Brexit», среди которых и сам Мэй. Ранее они склонялись к установлению полноценного таможенного режима без каких-либо исключений и преференций, с применением тарифов ВТО. Кроме того, правительство Мэй настаивало на том, чтобы парламент не был наделен полномочиями по регулированию отношений с Брюсселем.

По британского премьера, сформированные предложения позволят избежать проблем в торговле после выхода Соединенного Королевства из ЕС, сохранить рабочие места, а таже избежать установления границы в Северной Ирландией. Теперь предложения кабмина должны пройти согласование с Евросоюзом.