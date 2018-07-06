Более двух тысяч человек покинули южную зону деэскалации в Сирии

За минувшие сутки через гуманитарный коридор у населенного пункта Кафер-Шамс с территории юго-западной зоны деэскалации в Сирии вышло более двух тысяч человек.

Об этом сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-майор Алексей Цыганков на брифинге. По его словам, ЦПВС продолжает вести переговоры с лидерами незаконных вооруженных формирований в этой части САР, а также проводит мероприятия по установлению режима прекращения боевых действий.

Всего с понедельника по пятницу зону покинули более 37 тысяч мирных жителей.