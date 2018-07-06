Бельгия вышла в полуфинал ЧМ — 2018

Сборная Бельгии обыграла бразильцев со счетом 2:1. Матч закончился в основное время.

Первый гол бразильцы пропустили при розыгрыше стандарта. Затем, на 31 минуте матча, гол с игры забил игрок «Манчестр Сити» Кевин де Брюйне.

Практически весь второй тайм бразильцы играли на стороне поля бельгийцев. Давление принесло плоды — Ренато Августо при участии Каутиньо сократил счет, замкнув навес головой. После этого они продолжали прессинг и не раз были близки к тому, чтобы сравнять счет, но безрезультатно.