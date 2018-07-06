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 Экс-начальник полиции аэропорта Внуково получил пять лет тюрьмы

Экс-начальник полиции аэропорта Внуково получил пять лет тюрьмы
ОБСЕ призвала Киев пересмотреть законопроект о блокировке сайтов

ОБСЕ призвала Киев пересмотреть законопроект о блокировке сайтов

 Порошенко запретил минометы «Молот» после подрыва украинских солдат

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Более двух тысяч человек покинули южную зону деэскалации в Сирии
22:58   6 Июля 2018
Весь мир

После взрыва в Мексике 23 человека находятся в тяжелом состоянии

После взрыва в Мексике 23 человека находятся в тяжелом состоянии

Общее число пострадавших при взрывах пиротехники в мексиканском муниципалитете Тультепек сейчас составляет 54 человека.

Об этом в пятницу сообщает Министерство здравоохранения штата Мехико. Отмечается, что в настоящее время 23 из них находятся в тяжелом состоянии. Согласно последним данным, жертвами взрывов в мастерских и на складах пиротехники в Тультепеке стали 24 человека, включая спасателей и полицейских.

В настоящее время в больницах остается 41 пациент с ранениями. Прокуратура штата Мехико сообщает о том, что родственниками были опознаны 23 тела жертв трагедии. Один человек по-прежнему не опознан.

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Автор: Алла Ларионова
#взрыв #чп #мексика #общество #весь мир
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