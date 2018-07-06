После взрыва в Мексике 23 человека находятся в тяжелом состоянии

Общее число пострадавших при взрывах пиротехники в мексиканском муниципалитете Тультепек сейчас составляет 54 человека.

Об этом в пятницу сообщает Министерство здравоохранения штата Мехико. Отмечается, что в настоящее время 23 из них находятся в тяжелом состоянии. Согласно последним данным, жертвами взрывов в мастерских и на складах пиротехники в Тультепеке стали 24 человека, включая спасателей и полицейских.

В настоящее время в больницах остается 41 пациент с ранениями. Прокуратура штата Мехико сообщает о том, что родственниками были опознаны 23 тела жертв трагедии. Один человек по-прежнему не опознан.