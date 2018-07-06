Росавтодор: Интенсивность движения по Крымскому мосту возросла

В начале июля машинопоток на Крымском мосту возрос до 18 тысяч автомобилей в сутки, сообщил начальник ФКУ Упрдор «Тамань» Росавтодора Роман Новиков.

По его словам, трафик га мосту через Керченский пролив растет постепенно. Так в мае он составлял 13 тысяч автомобилей в сутки, в июне уже более 15 тысяч, а уже в первую неделю июля — 18 тысяч.

Новиков рассказал, что всего с момента открытия движения по мосту в обе стороны проехало почти 800 тысяч транспортных средств, из них почти девять тысяч — автобусы.

Пропускная способность автомобильной части Крымского моста составляет 40 тысяч транспортных средств в сутки.