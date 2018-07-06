Экс-начальник полиции аэропорта Внуково получил пять лет тюрьмы

Бывшего главу линейного отдела МВД РФ в московском аэропорту Внуково признали виновным в получении взятки почти на четыре тысячи долларов. Суд приговорил мужчину к пяти годам тюремного заключения.

Об этом в пятницу сообщает пресс-служба межрегиональной транспортной прокуратуры российской столицы. Ранее суд постановил, что в марте 2016 года осужденный получил взятку в размере 3980 долларов за бездействие при пресечении незаконного провоза из Турции через воздушную гавань коммерческих партий товаров для их последующего сбыта на территории РФ.

Задержание произошло сразу после получения подсудимым денег. Помимо тюремного срока бывший полицейский получил запрет на работу в госорганах.