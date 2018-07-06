Бесперспективно. В Госдуме прокомментировали новый иск «Навтагаза» к «Газпрому»

Свои иском «Нафтагаз Украины» пытается показать властям страны, что работает, но никаких перспектив эти усилия не имеют. Такое мнение высказал первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских в интервью RT.

Ананских сказал, что «всем трезвомыслящим людям это должно быть понятно». По его словам, главная проблема украинской компании состоит в том, что «Нафтогаз» не пытается сесть за стол переговоров и вести диалог о рыночных отношениях. Депутат отметил, что «Навтагазу» следовало бы давно смириться с тем, что времена изменились, социализм ушел, и никто им даром помогать не станет. Украинцы должны искать решения газового спора там, где сотрудничество будет выгодно обеим странам.

В пятницу «Нафтогаз» объявил, что подал иск на 11,58 миллиарда долларов против «Газпрома» с требованием пересмотреть тарифы на транзит газа с весны 2013 года. При этом украинская сторона пообещала, что сумма иска может стать ниже, если «Газпром» забронирует транзитные мощности после 2019 года.

В «Нафтагазе» заявили, что контракт на транзит голубого топлива с «Газпромом» позволяет требовать пересмотра тарифа в ситуации, когда на рынке произошли существенные изменения, а также если тариф «не соответствует уровню Европы».