Венгрия заблокировала заседание комиссии Украина — НАТО на саммите в Брюсселе

Заседание комиссии Украина – НАТО на саммите главгосударств в Брюсселе не состоится. Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам евроатлантической и европейской интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

По ее словам, заседание заблокировало правительство Венгрии. При этом она добавила, что в рамках саммита состоится заседание Украина – Грузия – НАТО, где пройдут дискуссии со странами-членами альянса по вопросу противодействия угрозам.

В конце июня глава МИД Венгри Петер Сийярто обратился к украинским властям с требованием «оставить в покое» этнических венгров, проживающих в западные регионах страны, и не нарушать их права. Заявление Сийярито было связано с принятием на Украине закона об образовании, которым предписывается языком образовательного процесса в учебных заведениях страны является государственный язык. В ответ Будапешт заявил, что заблокирует сближение Украины с Евросоюзом и НАТО.

Саммит НАТО в Брюсселе состоится 11-12 июля.