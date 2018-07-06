Жириновский посетит церемонию инаугурации Эрдогана в Анкаре

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский вечером 8 июля часов прибудет в Анкару, чтобы 9 июля поучаствовать в церемонии инаугурации президента Турции Реджепа Эрдогана.

Об этом в пятницу сообщила пресс-служба партии. Отмечается, что Жириновский отправляется на торжественное мероприятие по личному приглашению новоизбранного турецкого президента. Кроме того, в состав российской делегации вошли парламентарии от ЛДПР: Дмитрий Савельев, Василий Власов, Борис Чернышов, заместитель руководителя аппарата фракции партии Станислав Пахомов.