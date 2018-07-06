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 Самолет премьера Польши сломался во время разгона в Карловых Варах

Самолет премьера Польши сломался во время разгона в Карловых Варах
21:36   6 Июля 2018
Весь мир

Самолет премьера Польши сломался во время разгона в Карловых Варах

Самолет премьера Польши сломался во время разгона в Карловых Варах

Правительственный самолет, на борту которого находился премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, был остановлен после того, как начал движение перед взлетом. Об этом сообщает Echo24.

Как пояснила представитель правительства Польши Джоанна Копчиньска самолет остановили из-за технической неисправности в аэропорту города Карловы Вары.

 Самолет ожидает техосмотр. О характере неполадки пока не сообщается.

На этом борту Моравецки оправлялся домой. Карловы Вары он посещал для того, чтобы встретиться с чешским коллегой Чехии Андреем Бабишем.

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Автор: Вячеслав Каширин
#чп #весь мир #карловы вары #моравецки
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