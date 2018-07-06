Самолет премьера Польши сломался во время разгона в Карловых Варах

Правительственный самолет, на борту которого находился премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, был остановлен после того, как начал движение перед взлетом. Об этом сообщает Echo24.

Как пояснила представитель правительства Польши Джоанна Копчиньска самолет остановили из-за технической неисправности в аэропорту города Карловы Вары.

Самолет ожидает техосмотр. О характере неполадки пока не сообщается.

На этом борту Моравецки оправлялся домой. Карловы Вары он посещал для того, чтобы встретиться с чешским коллегой Чехии Андреем Бабишем.