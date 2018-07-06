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21:34   6 Июля 2018
Россия

Депутаты рассмотрят проект о порядке признания граждан не прошедшими военную службу

Депутаты рассмотрят проект о порядке признания граждан не прошедшими военную службу

Законопроект по определению порядка вынесения призывной комиссией заключения о признании гражданина, не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то оснований по закону, внесен на рассмотрение в Государственную думу РФ.

Соответствующая информация появилась в электронной базе данных в пятницу. Автором законопроекта выступил Александр Терентьев (фракция «Справедливая Россия»).

Инициатива предполагает совершенствование отдельных положений федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» и предлагает определить порядок вынесения призывной комиссией заключения о признании лица, не прошедшим службу по призыву, не имея законных на это оснований.

Кроме того, парламентарий поясняет, что право гражданина или его законного представителя на участие в таком заседании, а также право представлять призывной комиссии соответствующие документы, а также заявлять ходатайства о приобщении документов, проект закона предлагает сохранить.

 

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Автор: Алла Ларионова
#россия #госдума #политика #призыв #воинская служба
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