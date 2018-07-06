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 Депутаты рассмотрят проект о порядке признания граждан не прошедшими военную службу

Депутаты рассмотрят проект о порядке признания граждан не прошедшими военную службу
ОБСЕ призвала Киев пересмотреть законопроект о блокировке сайтов

ОБСЕ призвала Киев пересмотреть законопроект о блокировке сайтов

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20:54   6 Июля 2018
Россия

Госдума рассмотрит законопроект о предоставлении отсрочки от призыва

Госдума рассмотрит законопроект о предоставлении отсрочки от призыва

Проектом закона предполагается предоставлять отсрочку призыва на службу в ВС РФ гражданам, имеющим на иждивении трех детей и жену со сроком беременности не менее 26 недель. Об этом сообщает РИА Новости.

Инициатива внесения проекта закона о внесении изменений в статьи 17 и 18 закона о мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ принадлежит депутату Госдумы Александру Терентьеву («Справедливая Россия»).

В пояснительной записке депутат поясняет, что такой же подход законопроектом предлагается применить к женщинам. По его словам, проект закона направлен на социальную поддержку многодетных семей, материнства и детства.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #госдума #общество #призыв #отсрочка призыва
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