Госдума рассмотрит законопроект о предоставлении отсрочки от призыва

Проектом закона предполагается предоставлять отсрочку призыва на службу в ВС РФ гражданам, имеющим на иждивении трех детей и жену со сроком беременности не менее 26 недель. Об этом сообщает РИА Новости.

Инициатива внесения проекта закона о внесении изменений в статьи 17 и 18 закона о мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ принадлежит депутату Госдумы Александру Терентьеву («Справедливая Россия»).

В пояснительной записке депутат поясняет, что такой же подход законопроектом предлагается применить к женщинам. По его словам, проект закона направлен на социальную поддержку многодетных семей, материнства и детства.