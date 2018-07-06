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20:45   6 Июля 2018
Весь мир

Макрон приедет на полуфинальный матч ЧМ с участием французской сборной

Макрон приедет на полуфинальный матч ЧМ с участием французской сборной

Французский лидер Эмманюэль Макрон прилетит в Россию и посетит полуфинальный матч чемпионата мира по футболу с участием сборной Франции, который состоится 10 июля в Петербурге.

Об этом проинформировал Елисейский дворец, пишут местные СМИ. Французская команда победила сборную Уругвая в четверть-финальном матче турнира. Игра закончилась со счетом 2:0 в пользу Франции.

В следующем матче Франция сыграет с победителем игры Бельгия - Бразилия, который пройдет вечером 6 июля (21.00 мск).

В микроблоге Макрона в Twitter выложено видео, на котором президент болеет за национальную сборную. В подписи говорится: «Браво «синие»! (название сборной Франции по цвету футболок). Увидимся во вторник».

 

 

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Автор: Ольга Шпакова
#чм #макрон #чм 2018 #чм - 2018 #сборная франции
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