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21:01   6 Июля 2018
Россия

Депутаты предлагают увеличить лимит рекламного времени на ТВ

Депутаты предлагают увеличить лимит рекламного времени на ТВ

В Госдуму РФ на рассмотрение внесен законопроект об увеличении лимита рекламного времени в телеэфире.

Депутаты нижней палаты парламента от «Единой России» Антон Горелкин и Марина Мукабенова внесли в пятницу документ, предлагающий увеличение с 15% до 20% предельной продолжительности рекламы в часовой передаче на российском ТВ. Соответствующий проект закона был опубликован в думской электронной базе данных.

Авторы законопроекта напоминают, что в настоящее время «общая продолжительность указанных рекламы и прерывания не должна превышать 15% времени вещания в течение часа». При этом, отмечают депутаты, сейчас максимальная продолжительность рекламных блоков в часовой программе в телеэфире составляет только 9 минут.

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Автор: Алла Ларионова
#россия #госдума #тв #общество #реклама
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