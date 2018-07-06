Депутаты предлагают увеличить лимит рекламного времени на ТВ

В Госдуму РФ на рассмотрение внесен законопроект об увеличении лимита рекламного времени в телеэфире.

Депутаты нижней палаты парламента от «Единой России» Антон Горелкин и Марина Мукабенова внесли в пятницу документ, предлагающий увеличение с 15% до 20% предельной продолжительности рекламы в часовой передаче на российском ТВ. Соответствующий проект закона был опубликован в думской электронной базе данных.

Авторы законопроекта напоминают, что в настоящее время «общая продолжительность указанных рекламы и прерывания не должна превышать 15% времени вещания в течение часа». При этом, отмечают депутаты, сейчас максимальная продолжительность рекламных блоков в часовой программе в телеэфире составляет только 9 минут.