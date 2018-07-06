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20:18   6 Июля 2018
Россия

Проект о собственности на неделимое жилое помещение внесли в Госдуму

Проект о собственности на неделимое жилое помещение внесли в Госдуму

Законопроект внесли депутаты ЛДПР Владимир Жириновский, Ярослав Нилов, Еленой Строкова и Андрей Свинцовов.

Он предполагает изменения статей Жилищного кодекс РФ.

Как говорится в пояснительной записке к документу, законопроект устанавливает, что общая собственность на неделимое жилое помещение может быть только совместной. В случае, если доля в праве собственности возникла на законных основаниях на стороне постороннего лица, то такая возвратная доля подлежит передаче в собственность семьи.

Если передача доли не состоится, предполагается, что возвратная доля перейдет в государственную или муниципальную собственность с возмещением ее рыночной стоимости владельцу.

Авторы предлагают рассматривать свою инициативу совместно с проектом, предлагающим изменить первую часть Гражданского кодекса России.

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Автор: Ольга Шпакова
#госдума #закон #собственность #жилое помещение
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