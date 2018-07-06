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Жириновский посетит церемонию инаугурации Эрдогана в Анкаре

Жириновский посетит церемонию инаугурации Эрдогана в Анкаре

 Депутаты рассмотрят проект о порядке признания граждан не прошедшими военную службу

Депутаты рассмотрят проект о порядке признания граждан не прошедшими военную службу
ОБСЕ призвала Киев пересмотреть законопроект о блокировке сайтов

ОБСЕ призвала Киев пересмотреть законопроект о блокировке сайтов

 Порошенко запретил минометы «Молот» после подрыва украинских солдат

Порошенко запретил минометы «Молот» после подрыва украинских солдат

Венгрия заблокировала заседание комиссии Украина — НАТО на саммите в Брюсселе

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 Самолет премьера Польши сломался во время разгона в Карловых Варах

Самолет премьера Польши сломался во время разгона в Карловых Варах
20:20   6 Июля 2018
Весь мир

Трамп и Мэй обсудят политику в отношении РФ

Трамп и Мэй обсудят политику в отношении РФ

Американский глава Дональд Трамп в ходе предстоящего визита в Британию, куда он прилетит 12 июля, собирается обсудить с премьер-министром страны Терезой Мэй политику в отношении РФ.

В том числе, отметил в беседе с журналистами посол США в Великобритании Роберт Джонсон, стороны обсудят «дело Скрипалей». Кроме того, дипломат подтвердил, что Вашингтон разделяет позицию Лондона по ситуации с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, в чем власти Британии обвиняют РФ. Джонсон добавил, что весной США в знак солидарности с руководством Соединенного Королевства выслали 60 российских дипломатов.

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Автор: Алла Ларионова
#россия #сша #британия #политика #трамп #мэй #скрипаль
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