Трамп и Мэй обсудят политику в отношении РФ

Американский глава Дональд Трамп в ходе предстоящего визита в Британию, куда он прилетит 12 июля, собирается обсудить с премьер-министром страны Терезой Мэй политику в отношении РФ.

В том числе, отметил в беседе с журналистами посол США в Великобритании Роберт Джонсон, стороны обсудят «дело Скрипалей». Кроме того, дипломат подтвердил, что Вашингтон разделяет позицию Лондона по ситуации с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, в чем власти Британии обвиняют РФ. Джонсон добавил, что весной США в знак солидарности с руководством Соединенного Королевства выслали 60 российских дипломатов.