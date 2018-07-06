Референдум не поможет увеличить пенсии — председатель «Союза пенсионеров РФ»

Всероссийское голосование готовы организовать коммунисты. Но в Совфеде ждут конкретных предложений, которые позволят повысить качество жизни граждан.

КПРФ готовится провести всероссийский референдум, чтобы выяснить, как граждане относятся к идее правительства повысить пенсионный возраст. Зампред Компартии Юрий Афонин рассказал «Политике сегодня», что к запуску плебисцита все готово.

«Это не кулуарный вопрос, который должна решать Госдума. Это касается каждого гражданина России, – объясняет он. – Форма проведения всенародного референдума – самая правильная в принятии этого решения. Вопрос совершенно четко отработан с нашими юристами. Мы привлекали независимых серьезных практиков и теоретиков. Если будут попытки воспрепятствовать этому через ЦИК, то они будут лежать в плоскости политики, а не юриспруденции».

Собрать два миллиона подписей за 45 дней для запуска процедуры, как того требует закон, по словам Афонина, не составит труда.

Председатель «Союза пенсионеров России» и комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский сомневается, что у коммунистов выгорит затея с плебисцитом и говорит, что парламентская оппозиция конструктивных решений не предлагает.

«Сказать, что поднятие пенсионного возраста – непопулярная мера понятно и без референдума. Дело ведь в том, как решать вопрос в сложной ситуации, которая объективно складывается в экономике. Мне кажется, что не смогут провести (референдум). Нужно консультироваться со специалистами, но у коммунистов, видимо, своя методика», — рассуждает собеседник «ПС».

Без повышения не обойтись, убежден Рязанский. Хоть многие и встретили идею в штыки, но мера позволит повысить качество жизни сегодняшним пенсионерам. Увеличить размеры пенсий. Противники реформы, как сообщил сенатор, щедры на критику, но ничего не предлагают взамен.

«Пока ни одного реального предложения, которое могло бы на долгие годы решать вопросы, не было. Если и есть такие варианты, их нужно выложить с расчетами, выкладками. Для того, чтобы это стало предметом обсуждения. Представленный правительством вариант понятен в причинно-следственных связях. Понятно, что количество людей, которые делают взносы в систему, сокращается. А людей, которые получают эти средства, их становится больше. Выход – либо увеличить размер взносов, что скажется на ценах и инфляции, либо увеличить количество работающих. Так, что никаких экономических секретов тут нет».

Повышение пенсионного возраста правительство планирует сделать поэтапным. К 2028 году мужчины будут выходить на отдых в 65 лет, а женщины — в 63 года к 2034. Как ранее объяснил доктор экономических наук Андрей Марголин, реформа поможет развитию рынка труда и экономическому росту страны в целом.