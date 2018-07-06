Суд арестовал бывшего первого вице-премьера Дагестана на 10 дней

Советский районный суд Махачкалы избрал меру пресечения бывшему вице-премьеру республики Дагестан Рамазану Алиеву — заключение под стражу сроком на 10 дней. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда республики.

Ранее ТАСС, ссылаясь на источник в силовых структурах, сообщал, что уволенный в среду задержан после допроса в органах ФСБ в рамках уголовного дела. Тогда же СМИ Дагестана со слов врио главы республики Владимира Васильева сообщали об обысках в доме экс-чиновника.

Источник агентства рассказал, что обыски прошли в рамках уголовного дела о превышении полномочий, при этом он не исключил, что в рамках этого дела обыски будут проведены еще у некоторых республиканских чиновников.