ОБСЕ призвала Киев пересмотреть законопроект о блокировке сайтов

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир обеспокоен украинским законопроектом, разрешающим правоохранителям блокировать доступ к интернет-ресурсам без решения суда.

Он призвал Киев пересмотреть проект и увидеть баланс между проблемами безопасности и правом жителей на свободное выражение.

В соответствии в законопроектом, СБУ может без решения суда, обратившись к провайдеру, заблокировать любой информационный ресурс. Основанием для ограничения доступа, помимо решения суда, может быть решение прокурора, следователя, согласованное с прокурором, или решение Совета национальной безопасности и обороны. Проект предполагает, что без решения суда ресурс можно заблокировать на двое суток.

Блокировка без судебных разбирательств может коснуться тех ресурсов, на чьих страницах размещены данные, с помощью которых совершаются тяжкие или особо тяжкие преступления.