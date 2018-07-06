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ОБСЕ призвала Киев пересмотреть законопроект о блокировке сайтов

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19:55   6 Июля 2018
Ближнее зарубежье

ОБСЕ призвала Киев пересмотреть законопроект о блокировке сайтов

ОБСЕ призвала Киев пересмотреть законопроект о блокировке сайтов

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир обеспокоен украинским законопроектом, разрешающим правоохранителям блокировать доступ к интернет-ресурсам без решения суда.

Он призвал Киев пересмотреть проект и увидеть баланс между проблемами безопасности и правом жителей на свободное выражение.

В соответствии в законопроектом, СБУ может без решения суда, обратившись к провайдеру, заблокировать любой информационный ресурс. Основанием для ограничения доступа, помимо решения суда, может быть решение прокурора, следователя, согласованное с прокурором, или решение Совета национальной безопасности и обороны. Проект предполагает, что без решения суда ресурс можно заблокировать на двое суток.

Блокировка без судебных разбирательств может коснуться тех ресурсов, на чьих страницах размещены данные, с помощью которых совершаются тяжкие или особо тяжкие преступления.

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Автор: Ольга Шпакова
#украина #закон #киев #обсе #блокировка
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