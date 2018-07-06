Автор гола в ворота хорватов получит квартиру в Севастополе

Футболист сборной России, который забьет победный гол в ворота хорватов в четвертьфинале Чемпионате мира — 2018, получит квартиру в Крыму.

О подарке написал депутат Государственного Совета Республики Крым, генеральный директор компании «Интерстрой» Евгений Кабанов в Facebook. Депутат не рассказал о параметрах квартиры, предназначенной футболисту. Он ограничился лишь информацией о том, что это будет жилье в новом доме, построенном компанией.

Сборная России в матче одной восьмой финала Чемпионата мира — 2018 победила команду Испании по результаты серии послематчевых пенальти. Хорватская сборная в своей паре также выиграла по 11-метровым сборную Дании. Матч Россия — Хорватия состоится 7 июля на арене «Фишт» в Сочи в 21.00.