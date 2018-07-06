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19:22   6 Июля 2018
Россия

Украина, Сирия и «все, что захотят» — Лавров о темах предстоящих переговоров Путина и Трампа

Украина, Сирия и «все, что захотят» — Лавров о темах предстоящих переговоров Путина и Трампа

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп на встрече в Хельсинки 16 июля обсудят Сирии и Украине. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с журналистами.

При этом министр добавил:

«И все, что захотят».

Ранее стало известно, что площадкой для саммита Россия—США станет Хельсинки. В четверг мэр города Ян Ваппуори рассказал о готовности финской столицы к приему высоких гостей. По его словам, столица «всегда в хорошей форме».

Украина, Сирия и «все, что захотят» — Лавров о темах предстоящих переговоров Путина и Трампа

Встреча российского и американского лидеров станет первой, не привязанной к многосторонним саммитам, как в случае G20 и АТЭС, когда переговоры были краткими, «на ногах».

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #путин #лавров #политика #трапм
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