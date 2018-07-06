Порошенко запретил минометы «Молот» после подрыва украинских солдат

Украинский лидер Петр Порошенко поручил министру обороны Степану Полтораку и главе генштаба Виктору Муженко не использовать минометы «Молот» до завершения расследования.

В пятницу, 6 июля, на Ровенском полигоне погибли трое солдат 15 отдельного горно-пехотного батальона, базирующегося в Ужгороде. Еще девять бойцов пострадали, сообщил председатель Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль. Предварительно, во время учений взорвался миномет «Молот».

«Даю поручение, указанные минометы не применять», — сказал президент Украины.

Порошенко поручил безотлагательно разобраться в случившемся и сообщить результаты в конце следующей недели. Москаль распорядился объявить в Закарпатье День траура в субботу, 7 июля, в связи с гибелью двоих солдат из Ужгорода и одного из Перечина.