Порошенко запретил минометы «Молот» после подрыва украинских солдат
Украинский лидер Петр Порошенко поручил министру обороны Степану Полтораку и главе генштаба Виктору Муженко не использовать минометы «Молот» до завершения расследования.
В пятницу, 6 июля, на Ровенском полигоне погибли трое солдат 15 отдельного горно-пехотного батальона, базирующегося в Ужгороде. Еще девять бойцов пострадали, сообщил председатель Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль. Предварительно, во время учений взорвался миномет «Молот».
«Даю поручение, указанные минометы не применять», — сказал президент Украины.
Порошенко поручил безотлагательно разобраться в случившемся и сообщить результаты в конце следующей недели. Москаль распорядился объявить в Закарпатье День траура в субботу, 7 июля, в связи с гибелью двоих солдат из Ужгорода и одного из Перечина.
Порошенко 6.07.18 тимчасово заборонив використовувати міномети "Молот" після трагедії на полігоні і доручив міністру оборони та начальнику Генштабу терміново розібратися в причинах цієї трагедії. pic.twitter.com/yyAxu49GNg— свічка (@svecha62) July 6, 2018