Центр Москвы после матча Россия-Хорватия сделают пешеходным

Столичные власти объявили о закрытии после 23:00 7 июля для машин нескольких улиц в центре города.

После матча российской сборной с командой Хорватии, победитель которого выйдет в полуфинал ЧМ, несколько улиц в центре Москвы станут пешеходными, чтобы болельщикам той или иной команды было где отпраздновать победу.

Проезд для машин будет закрыт: Тверская до Бульварного кольца, Моховая от Б. Никитской, Охотный Ряд, Театральный проезд до Неглинной, Ильинка и Варварка, уточнили в пресс-службе Центра организации дорожного движения Москвы.

Водителей просят заранее продумывать маршрут и предупреждают, что сотрудники ГИБДД могут ввести дополнительные ограничения на дорогах.

Также сообщается, что в субботу запустят бесплатные автобусы-шаттлы S3, которые с 18:00 до 3:00 будут развозить болельщиков с фан-феста на стадионе «Спартак».

Игра сборных РФ Хорватии пройдет на стадионе «Фишт» в Сочи. Начало в 21:00 (мск).