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19:08   6 Июля 2018
Россия

Уругвай — Франция 0:2

Уругвай — Франция 0:2

Нижний Новгород принял свой последний матч Чемпионата мира по футболу. Определился первый полуфиналист —Франция.

Команда Дидье Дешама весь матч владела территориальным преимуществом. Уругвайцы же, лишившиеся одной из двух суперзвезд команды Эдисона Кавани, не смогли взломать организованную оборону французов. Во много именно отсутствие ключевого игрока повлияло на ход игры.

На 40-й минуте встречи игрок мадридского «Реала» Рафаэль Варан с передачи лидера сборной Антуана Гризманна открыл счет. На 61-й минуте уже сам Гризманн забил победный гол в этом матче.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #франция #чм-2018 #общество #уругвай #чм2018
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