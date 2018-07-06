Сильный ливень затопил Сочи накануне матча Россия-Хорватия

Ливень затопил сочинские улицы за день до футбольного матча сборной России с командой Хорватии в 1/4 Чемпионата мира — 2018.

Об этом в пятницу сообщает «Живая Кубань». Очевидцы сняли на видео последствия разгула стихии в прибрежном городе-курорте. По информации синоптиков, такая погода сохранится до конца суток субботы.

Как отмечают местные жители, наибольшее количество осадков выпало в Адлере. Никаких сообщений о пострадавших или разрушениях пока не поступало.