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Автор гола в ворота хорватов получит квартиру в Севастополе

Автор гола в ворота хорватов получит квартиру в Севастополе

 Центр Москвы после матча Россия-Хорватия сделают пешеходным

Центр Москвы после матча Россия-Хорватия сделают пешеходным
ОБСЕ призвала Киев пересмотреть законопроект о блокировке сайтов

ОБСЕ призвала Киев пересмотреть законопроект о блокировке сайтов

 Порошенко запретил минометы «Молот» после подрыва украинских солдат

Порошенко запретил минометы «Молот» после подрыва украинских солдат

Борьба Китая за экологию принесет огромную прибыль России

Борьба Китая за экологию принесет огромную прибыль России

 Американских сенаторов затравили за «потерю жесткости в Москве» — СМИ

Американских сенаторов затравили за «потерю жесткости в Москве» — СМИ
19:21   6 Июля 2018
Медиа

Сильный ливень затопил Сочи накануне матча Россия-Хорватия

Сильный ливень затопил Сочи накануне матча Россия-Хорватия

Ливень затопил сочинские улицы за день до футбольного матча сборной России с командой Хорватии в 1/4 Чемпионата мира — 2018.

Об этом в пятницу сообщает «Живая Кубань». Очевидцы сняли на видео последствия разгула стихии в прибрежном городе-курорте. По информации синоптиков, такая погода сохранится до конца суток субботы.

 Как отмечают местные жители, наибольшее количество осадков выпало в Адлере. Никаких сообщений о пострадавших или разрушениях пока не поступало.

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Автор: Алла Ларионова
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