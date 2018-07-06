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19:13   6 Июля 2018
Россия

Иран не выйдет из ядерной сделки — Лавров

Иран не выйдет из ядерной сделки — Лавров

Тегеран продолжит сотрудничать с Международным агентством по атомной энергии, отметил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По его словам, иранское государство останется в Совместном всеобъемлющем плане действий, несмотря на выход США. Тегеран привержен договоренностям, которые закрепили в СВПД, поэтому Иран сотрудничает с МАГАТЭ, сказал глава МИД РФ.

«Все к этому призывали», — добавил Лавров. 

Министр иностранных дел РФ отметил, что иранский коллега Мохаммад Джавад Зариф подтвердил отказ Тегерана выйти из договоренности по ядерной сделке, несмотря на то, что у страны есть право и повод для этого. 

«Думаю, что это ответственная позиция», — заключил Лавров. 

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #мид #иран #лавров #магатэ #свпд
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