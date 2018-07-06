Иран не выйдет из ядерной сделки — Лавров
Тегеран продолжит сотрудничать с Международным агентством по атомной энергии, отметил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
По его словам, иранское государство останется в Совместном всеобъемлющем плане действий, несмотря на выход США. Тегеран привержен договоренностям, которые закрепили в СВПД, поэтому Иран сотрудничает с МАГАТЭ, сказал глава МИД РФ.
«Все к этому призывали», — добавил Лавров.
Министр иностранных дел РФ отметил, что иранский коллега Мохаммад Джавад Зариф подтвердил отказ Тегерана выйти из договоренности по ядерной сделке, несмотря на то, что у страны есть право и повод для этого.
«Думаю, что это ответственная позиция», — заключил Лавров.
????????????????Сергей #Лавров встретился с Министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом. Тематика СВПД находилась в центре внимания. Они также обсудили вопросы двустороннего взаимодействия@RusEmbIran https://t.co/ppv1bqTUZY pic.twitter.com/VXWeD493mQ— МИД России ???????? (@MID_RF) July 6, 2018