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19:10   6 Июля 2018
Россия

Эксперт объяснил негативные тенденции в экономике Туниса «Арабской весной»

Эксперт объяснил негативные тенденции в экономике Туниса «Арабской весной»

Деградационные процессы охватили Тунис, подтверждением этому являются слова министра промышленности и малого и среднего бизнеса Туниса Салима аль-Фериани о серьезном сокращении товарооброта между его страной и Ливией.

Аль-Фериани заявил в ходе тунисско-ливийского экономического форума, что товарооборот сократился с 1 до 2 миллиардов долларов.

Политолог, преподаватель ВШЭ Григорий Лукьянов в беседе к корреспондентом ФБА "Экономика сегодня" заявил, что все наблюдаемые в экономике Туниса негативные тенденции прямо пропорциональны процессам, идущим в области модернизации и государственного устройства в этой стране. Он подчеркнул, что деградационный процесс охватил Тунис после "Арабской весны".

Напомним, что это явление настигло страны Ближнего Востока и Северной Африки в 2011 году. Это привело к гражданской войне в Сирии и Ливии, в рамках которой, благодаря западному влиянию, свергли и убили ливийского лидера Муаммара Каддафи.

Эксперт объяснил негативные тенденции в экономике Туниса «Арабской весной»

За этими событиями последовал государственный переворот в Египте, где свергли президента Хосни Мубарака, а у власти оказались иламисты из организации «Братья мусульмане» (запрещена в России и признана террористической решением Верховного суда).

По словам эксперта, террористическая угроза в Тунисе обусловлена как нестабильностью в Ливии, так и шаткостью положения в социально-экономической сфере. Такую ситуацию создает партия Ан-Нахда, которая на сегодняшний день легально представляет в Тунисе исламистов. Партия стала более умеренной, что положительно воспринимается в Европе, которая стала выделять немалые деньги на «поддержание тунисской демократии».

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Автор: Ольга Шпакова
#сша #политика #африка #тунис
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